Трамп подписал указ о введении торговых пошлин против почти 70 стран

Для некоторых стран, в частности, Тайваня, ставка была снижена по сравнению с первоначальным предложением Трампа. Для стран, не включённых в список, остаётся базовая ставка в 10 процентов. В перечень попали как государства, не успевшие заключить торговое соглашение с Вашингтоном, так и те, с которыми уже заключены соглашения или ведутся переговоры.