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Регион
1 августа, 08:55

Трамп подписал указ о введении торговых пошлин против почти 70 стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении 69 стран-партнёров. Согласно документам Белого дома, размер пошлин будет варьироваться от 10% до 41%.

«Это решительное действие отражает непрекращающиеся усилия президента по защите Соединённых Штатов от иностранных угроз национальной безопасности и экономики США путём честных, сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений», — говорится в заявлении.

Указ вступит в силу 7 августа, предоставляя странам возможность заключить торговое соглашение с США и избежать повышения тарифов. Среди стран, попавших под действие новых пошлин, оказались:

• Сирия – максимальная ставка в 41 процент

• Мьянма и Лаос – импорт облагается пошлиной в 40 процентов

• Ирак и Сербия – пошлина составит 35 процентов

• Швейцария – пошлина в размере 39 процентов

Для некоторых стран, в частности, Тайваня, ставка была снижена по сравнению с первоначальным предложением Трампа. Для стран, не включённых в список, остаётся базовая ставка в 10 процентов. В перечень попали как государства, не успевшие заключить торговое соглашение с Вашингтоном, так и те, с которыми уже заключены соглашения или ведутся переговоры.

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Напомним, что ранее Дональд Трамп выражал намерение ввести 50-процентные пошлины против Бразилии, обвиняя президента страны Лулу да Силву в политическом преследовании бывшего главы государства Жаира Болсонару. В качестве обоснования для этих мер администрация Трампа рассматривала возможность введения режима чрезвычайного положения.

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Наталья Афонина
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