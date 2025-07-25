Пошлины против Бразилии заставят Трампа ввести режим ЧП в США

Соединённые Штаты планируют ввести режим чрезвычайного положения для юридического обоснования 50-процентных тарифов на бразильские товары, которые должны вступить в силу с начала августа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Журналисты уточняют, что позиция Бразилии отличается от других государств, против которых Вашингтон также намерен применить повышенные пошлины. В отличие от них, бразильская сторона имеет отрицательное сальдо в торговле с США.

Как стало известно, представители американской торговой администрации обсуждали вопрос о введении ЧП с членами конгресса. Чрезвычайное положение применяется американскими властями при возникновении угроз национальной безопасности или благополучию граждан, включая стихийные бедствия, эпидемии или иные кризисы. Этот механизм предоставляет правительству дополнительные полномочия для оперативного реагирования.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить 50-процентные тарифы для Бразилии, обвинив её президента Лулу да Силву в политическом преследовании экс-главы государства Жаира Болсонару. Последнего в Бразилии подозревают в организации попытки государственного переворота. Представители американского посольства охарактеризовали уголовное дело как политически мотивированное, после чего бразильский МИД запросил официальные пояснения.