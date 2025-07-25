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25 июля, 02:50

Разведка одной из стран БРИКС заподозрила США в планах свергнуть президента

Vero Noticias: Разведка Бразилии подозревает ЦРУ в подготовке госпереворота

Лула да Силва. Обложка © Life.ru

Лула да Силва. Обложка © Life.ru

Бразильская разведывательная служба (Abin) продолжает собирать доказательства, указывающие на причастность США к подготовке государственного переворота против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По информации издания Vero Notícias, ссылающегося на осведомлённые источники в спецслужбах, американское ЦРУ координирует действия сторонников экс-президента Жаира Болсонару внутри страны.

Как отмечают источники, судебное преследование Болсонару за попытку государственного переворота в конце 2022 года всё чаще подаётся в СМИ как политически мотивированное, причём эту позицию активно поддерживают в Вашингтоне.

Анонимные представители бразильского дипломатического корпуса также выразили обеспокоенность введением США с 1 августа 50-процентных пошлин на бразильские товары. По их мнению, такие меры могут быть направлены на подрыв экономической стабильности страны. Источники проводят параллели с событиями 2019 года в Венесуэле, когда при действующем президенте Николасе Мадуро американские власти признали главой государства Хуана Гуайдо, что привело к разрыву дипломатических отношений между странами. По словам собеседников издания, в Бразилии пока не появилось аналогичной фигуры, которая могла бы возглавить оппозиционное движение при поддержке извне.

Президент Бразилии призвал Трампа прекратить считать себя «императором всего мира»
Президент Бразилии призвал Трампа прекратить считать себя «императором всего мира»

Ранее президент Бразилии, которая является участником БРИКС, заявил, что лидер США Дональд Трамп не хочет с ним разговаривать в преддверии введения пошлин. Также Life.ru рассказывал, как Лула да Силва дал резкий ответ главе Белого дома и сорвал аплодисменты.

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Никита Никонов
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