Трамп подписал указ о росте пошлин на импорт из Бразилии до 50%
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан, сообщает Белый дом.
По словам республиканца, меры связаны с угрозами для безопасности страны, внешнеполитической стабильности и экономического положения Соединённых Штатов. В этом контексте глава государства объявил режим национальной чрезвычайной ситуации.
Напомним, ранее Трамп заявил о намерении установить 50-процентные тарифы для Бразилии, обвинив её президента Лулу да Силву в политическом преследовании экс-главы государства Жаира Болсонару. Для обоснования этих мер Белый дом раздумывал о введении режима ЧП.