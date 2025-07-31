Трамп подписал указ о росте пошлин на импорт из Бразилии до 50%

Президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан, сообщает Белый дом.

По словам республиканца, меры связаны с угрозами для безопасности страны, внешнеполитической стабильности и экономического положения Соединённых Штатов. В этом контексте глава государства объявил режим национальной чрезвычайной ситуации.