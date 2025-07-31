Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 00:01

Трамп подписал указ о росте пошлин на импорт из Бразилии до 50%

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан, сообщает Белый дом.

По словам республиканца, меры связаны с угрозами для безопасности страны, внешнеполитической стабильности и экономического положения Соединённых Штатов. В этом контексте глава государства объявил режим национальной чрезвычайной ситуации.

«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин
«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении установить 50-процентные тарифы для Бразилии, обвинив её президента Лулу да Силву в политическом преследовании экс-главы государства Жаира Болсонару. Для обоснования этих мер Белый дом раздумывал о введении режима ЧП.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Бразилия
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar