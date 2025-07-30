Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 17:08

«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин

Да Силва: Если США введут пошлины, то Бразилия найдёт новых партнёров

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Isaac Fontana

Бразилия будет заниматься поиском других торговых партнёров, если США решат ввести пошлины. Таким образом президент страны-члена БРИКС Луис Инасиу Лула да Силва в интервью изданию New York Times отреагировал на угрозу главы Белого дома Дональда Трампа.

«Я не буду убиваться по поводу произошедшего. Если США не хотят покупать что-то наше, мы будем искать того, кто захочет», — ответил Силва.

По его словам, расплачиваться за решения Трампа придётся американцам, которых ждёт повышение цен на кофе, говядину, апельсиновый сок и другие товары, импортируемые из Бразилии. При этом у государства исключительные торговые отношения с Китаем. Однако если США и КНР примут решение развязать холодную войну, то Бразилия не будет занимать чью-то сторону в конфликте.

США введут 25% пошлины на товары из Индии с 1 августа
США введут 25% пошлины на товары из Индии с 1 августа

Ранее сообщалось, что США планируют ввести режим чрезвычайного положения для юридического обоснования 50-процентных тарифов на бразильские товары, которые должны вступить в силу с начала августа. Позиция Бразилии отличается от других государств, против которых Вашингтон также намерен применить повышенные пошлины. В отличие от них, бразильская сторона имеет отрицательное сальдо в торговле с США.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Бразилия
  • Лула да Силва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar