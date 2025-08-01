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Регион
1 августа, 02:20

Трамп увеличил торговые пошлины для Канады до 35%

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном повышении торговых пошлин на канадские товары, увеличив их с 25% до 35%. Как сообщил Белый дом, новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2025 года.

В официальном заявлении американской администрации говорится, что основным мотивом для повышения пошлин стала неспособность Оттавы остановить поток наркотрафика, включая фентанил, через свои границы в США.

«Сегодня президент Трамп подписал указ об увеличении пошлины для Канады с 25% до 35%. Более высокий тариф вступит в силу 1 августа 2025 года», — указали в Белом доме.

Решение о повышении тарифов было принято после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в установленный Вашингтоном срок.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтону будет сложно заключить торговую сделку с Оттавой. Так глава Белого дома отреагировал на намерение премьер-министра Канады Марка Карни признать Государство Палестина на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Юния Ларсон
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