Трамп увеличил торговые пошлины для Канады до 35%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном повышении торговых пошлин на канадские товары, увеличив их с 25% до 35%. Как сообщил Белый дом, новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2025 года.

В официальном заявлении американской администрации говорится, что основным мотивом для повышения пошлин стала неспособность Оттавы остановить поток наркотрафика, включая фентанил, через свои границы в США.

«Сегодня президент Трамп подписал указ об увеличении пошлины для Канады с 25% до 35%. Более высокий тариф вступит в силу 1 августа 2025 года», — указали в Белом доме.

Решение о повышении тарифов было принято после того, как соседние страны не смогли достичь соглашения в установленный Вашингтоном срок.