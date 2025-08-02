Названы партнёры США, по которым ударит торговая война Трампа

От тарифной войны, развязанной американским лидером Дональдом Трампом против всего мира, пострадать могут торговые партнёры США, уверена эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова. По её словам, уже введённые пошлины охватывают 34% импорта Штатов на общую сумму 1,15 триллиона долларов.

В списке Трампа присутствуют такие страны, как Япония, Вьетнам, Корея, Тайвань, Индия, Великобритания и Швейцария — они вместе обеспечивают около 22% импорта США. Для бизнеса с этими странами введённые пошлины могут стать серьёзным финансовым бременем. Также в перечне есть страны, сильно зависящие от американского экспорта: Коста-Рика (зависимость 48%), Венесуэла (46%), Тринидад и Тобаго (40%), Израиль (28%), Вьетнам (27%), Япония (20%), Фиджи (19%), Индия (18%) и другие.