Названы партнёры США, по которым ударит торговая война Трампа
Эксперт Суркова: Пошлины Трампа ударят по торговым партнёрам США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
От тарифной войны, развязанной американским лидером Дональдом Трампом против всего мира, пострадать могут торговые партнёры США, уверена эксперт экономического факультета РУДН Арина Суркова. По её словам, уже введённые пошлины охватывают 34% импорта Штатов на общую сумму 1,15 триллиона долларов.
В списке Трампа присутствуют такие страны, как Япония, Вьетнам, Корея, Тайвань, Индия, Великобритания и Швейцария — они вместе обеспечивают около 22% импорта США. Для бизнеса с этими странами введённые пошлины могут стать серьёзным финансовым бременем. Также в перечне есть страны, сильно зависящие от американского экспорта: Коста-Рика (зависимость 48%), Венесуэла (46%), Тринидад и Тобаго (40%), Израиль (28%), Вьетнам (27%), Япония (20%), Фиджи (19%), Индия (18%) и другие.
«Учитывая, что в настоящее время в международной торговле США и Китай борются за ведущие позиции во внешней торговле каждой страны, такие меры просто могут создать эффект отклонения торговли и сыграть на руку Китаю с более стабильной и предсказуемой торговой политикой», — подчеркнула собеседница РИАМО.
Примечательно, что Трамп намерен расширить тарифную войну. 14 июля он выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. В качестве рычага давления Трамп предложил ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана. Со своей стороны Владимир Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа.