Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 04:29

Лула да Силва: Бразилия готовит ответ на новые пошлины США

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix

Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix

Бразилия готовит ответ на пошлины Соединённых Штатов Америки, заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы защитить нашу экономику, бизнес и наших работников и дать ответ на тарифные меры правительства США»,написал он в соцсети X.

«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин
«Я не буду убиваться»: Президент Бразилии резко ответил Трампу на угрозу введения пошлин

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Бразилия
  • США
  • Лула да Силва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar