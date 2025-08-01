Сюрприз от Трампа во время главного национального праздника шокировал Швейцарию

Швейцарское правительство шокировано решением США ввести пошлины в размере 39% на швейцарский экспорт. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Бёрне.

Анонимный швейцарский парламентарий заявил изданию, что власти страны не понимают мотивов Вашингтона. По его словам, правительство пребывает в состоянии шока после объявления о новых тарифах.

«Неясно, что США хотят от нас», — приводит FT слова депутата.

В официальном заявлении швейцарских властей шаг американской администрации назван вызывающим глубокое сожаление. Особое недоумение, как отмечает издание, вызвал факт публикации решения в главный национальный праздник – 1 августа в стране отмечают День основания Швейцарской Конфедерации. При этом окончательные ставки оказались выше ранее анонсированных Трампом. Наибольший удар новые пошлины нанесут по фармацевтическому сектору альпийской страны.