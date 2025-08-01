Сюрприз от Трампа во время главного национального праздника шокировал Швейцарию
FT: Власти Швейцарии шокированы импортными пошлинами США в размере 39%
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Швейцарское правительство шокировано решением США ввести пошлины в размере 39% на швейцарский экспорт. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Бёрне.
Анонимный швейцарский парламентарий заявил изданию, что власти страны не понимают мотивов Вашингтона. По его словам, правительство пребывает в состоянии шока после объявления о новых тарифах.
«Неясно, что США хотят от нас», — приводит FT слова депутата.
В официальном заявлении швейцарских властей шаг американской администрации назван вызывающим глубокое сожаление. Особое недоумение, как отмечает издание, вызвал факт публикации решения в главный национальный праздник – 1 августа в стране отмечают День основания Швейцарской Конфедерации. При этом окончательные ставки оказались выше ранее анонсированных Трампом. Наибольший удар новые пошлины нанесут по фармацевтическому сектору альпийской страны.
Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп подписал указ о новых импортных пошлинах в отношении 69 государств. Самые крупные тарифы действуют в отношении Сирии — 41%, Мьянмы и Лаоса — 40%, а также Швейцарии — 39%.