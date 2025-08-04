Китай успешно противостоит торговому давлению со стороны США и выходит победителем в этом противостоянии. Такое заключение сделал обозреватель The Washington Post Макс Бут в своей авторской статье.

Как отмечает журналист, статистические данные о темпах роста экономики двух стран подтверждают этот вывод. По его словам, в первом полугодии китайский ВВП увеличился на 5,3%, тогда как американский показатель составил лишь 1,25%. Бут также обращает внимание на то, что действующему президенту США Дональду Трампу не удаётся добиться значимых уступок от Китая в ходе текущих переговоров по торговым вопросам. В отличие от многих других государств, которые подчинились американскому давлению, Китай продолжает твёрдо отстаивать свои позиции.

Автор статьи указывает, что Вашингтон был вынужден смягчить свою позицию после того, как Пекин ввёл ответные торговые ограничения в ответ на повышение импортных пошлин со стороны США. По мнению Бута, Трамп пытается представить промежуточные торговые договорённости между двумя странами как крупный успех американской стороны, однако в реальности они лишь зафиксировали временное перемирие. Эти соглашения, как считает обозреватель, не решили ключевых экономических претензий США к Китаю, включая вопросы перепроизводства и защиты интеллектуальной собственности. Недавнее разрешение на экспорт в КНР микросхем компании Nvidia, по его мнению, свидетельствует о постепенном отказе Трампа от жёсткой конфронтации с Пекином.