15 сентября, 18:05

В США пообещали без ЕС не вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти

Минфин США: Вашингтон не введёт пошлины против КНР без поддержки ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Министр финансов США Скотт Бессент обозначил принципиальную позицию Соединённых Штатов по поводу введения экономических ограничений против Китая. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов действовать в одностороннем порядке без поддержки европейских партнёров.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше», — сказал Бессент в ходе пресс-конференции в Мадриде.

Американский чиновник также настаивает на более активной роли европейских государств в сокращении доходов России от нефтяного экспорта и в урегулировании конфликта на Украине.

Трамп увидел путь к миру на Украине через санкции против Китая
Напомним, что президент США Дональд Трамп предложил ЕС поддержать повышение пошлин на товары из Китая до 100%, чтобы совместно давить на Россию. В столице ЕС, однако, отвергли эту идею, заявив, что она не соответствует подходу блока, который принципиально не использует таможенные тарифы в качестве санкционного инструмента. В Пекине уже готовы предпринять ответные меры, если страны НАТО, следуя указаниям США, попытаются ввести пошлины на китайские товары под предлогом закупок нефти из России.

