В США пообещали без ЕС не вводить пошлины против Китая за закупку российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент обозначил принципиальную позицию Соединённых Штатов по поводу введения экономических ограничений против Китая. Он подчеркнул, что Вашингтон не готов действовать в одностороннем порядке без поддержки европейских партнёров.

«Мы ожидаем, что европейцы внесут свою долю, и без них мы не будем двигаться дальше», — сказал Бессент в ходе пресс-конференции в Мадриде.