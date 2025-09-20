Трамп заявил, что США против его воли зарабатывают на украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его правительство получает прибыль от поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете.

По его словам, он не желает, чтобы это происходило.

«Мы не тратим деньги на эту войну. Войну финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле, я не хочу зарабатывать на этой войне, но мы фактически зарабатываем», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что «это очень печальная война, которая никогда не должна была случиться».