Трамп заявил, что США против его воли зарабатывают на украинском конфликте
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его правительство получает прибыль от поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете.
По его словам, он не желает, чтобы это происходило.
«Мы не тратим деньги на эту войну. Войну финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле, я не хочу зарабатывать на этой войне, но мы фактически зарабатываем», — отметил Трамп.
Глава Белого дома также добавил, что «это очень печальная война, которая никогда не должна была случиться».
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах финансировать производство оружия на Украине за счёт его продажи. По его мнению, такой экспорт позволит Украине увеличить производство дронов и «иметь финансы».