Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах закрыть дефицит финансирования на производство оружия за счёт управляемого экспорта некоторых видов вооружений, которые производятся на Украине. Он озвучил эти идеи в пятницу в своём вечернем обращении.

«Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия», — заявил Зеленский.