19 сентября, 19:05

Зеленский намерен финансировать производство оружия за счёт его продажи

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах закрыть дефицит финансирования на производство оружия за счёт управляемого экспорта некоторых видов вооружений, которые производятся на Украине. Он озвучил эти идеи в пятницу в своём вечернем обращении.

«Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия», заявил Зеленский.

Он добавил, что благодаря такому экспорту Киев сможет увеличивать производство дронов и будет «иметь финансы».

Ранее в НАТО сообщили, что Украина начала получать американское оружие, купленное странами альянса в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Также администрация Дональда Трампа одобрила две поставки военной помощи Украине на общую сумму 500 миллионов долларов.

