Зеленский намерен финансировать производство оружия за счёт его продажи
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах закрыть дефицит финансирования на производство оружия за счёт управляемого экспорта некоторых видов вооружений, которые производятся на Украине. Он озвучил эти идеи в пятницу в своём вечернем обращении.
«Дефицит в финансировании на производство оружия у нас будет покрываться с этого года в частности благодаря управляемому экспорту некоторых видов нашего оружия», — заявил Зеленский.
Он добавил, что благодаря такому экспорту Киев сможет увеличивать производство дронов и будет «иметь финансы».
Ранее в НАТО сообщили, что Украина начала получать американское оружие, купленное странами альянса в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Также администрация Дональда Трампа одобрила две поставки военной помощи Украине на общую сумму 500 миллионов долларов.