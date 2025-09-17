В НАТО объявили о начале поставок Киеву закупленного альянсом оружия у США
Украина начала получать американское оружие, приобретённое странами НАТО в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом заявил главный представитель альянса в Киеве Патрик Тернер.
«Четыре пакета по программе PURL уже оплачены, и вооружение уже поступает [на Украину]», — приводит его слова агентство Reuters.
Накануне сообщалось, что администрация Дональда Трампа дала «зелёный свет» на две поставки военной помощи Украине на общую сумму 500 миллионов долларов. Финансирование оружия обеспечили европейские страны-члены НАТО. По информации СМИ, речь идёт о вооружении из американских военных запасов.