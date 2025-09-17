В НАТО объявили о начале поставок Киеву закупленного альянсом оружия у США

«Четыре пакета по программе PURL уже оплачены, и вооружение уже поступает [на Украину]», — приводит его слова агентство Reuters.

В США назвали условие завершения конфликта на Украине за 90 дней

Накануне сообщалось, что администрация Дональда Трампа дала «зелёный свет» на две поставки военной помощи Украине на общую сумму 500 миллионов долларов. Финансирование оружия обеспечили европейские страны-члены НАТО. По информации СМИ, речь идёт о вооружении из американских военных запасов.