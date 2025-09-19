«Пора восстать»: Французский политик призвал не давать Украине ни одного евро после заявления Зеленского
Филиппо: Европа не должна давать Украине миллиарды на американское оружие
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от Европы.
«Это полный бред! <…> И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И всё это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!» — призвал политик в социальной сети.
Филиппо отреагировал на заявление Зеленского от среды, в котором тот сообщил об ожидании 3,5 миллиарда долларов от европейских союзников в октябре для закупки американского вооружения. Французский политик призвал прекратить финансирование Украины, назвав это «грабежом» европейских налогоплательщиков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 120 миллиардах долларов на следующий год для покрытия военных нужд, при этом лишь половину этой суммы планируется выделить из государственного бюджета. Он пояснил, что средства предназначены исключительно для военной поддержки, тогда как для других бюджетных расходов потребуется ещё около 60 миллиардов долларов иностранной помощи, поскольку практически все внутренние налоговые поступления будут направлены на финансирование конфликта.