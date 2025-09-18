«120 миллиардов ради войны»: Планы Зеленского сочли вымогательством
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nicolas Economou
Планы президента Украины Владимира Зеленского по продолжению конфликта с Россией сводятся к вымогательству денег у Запада. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
По его словам, и «план А», и «план Б» Зеленского одинаково нацелены на получение финансирования, прежде всего из стран НАТО, чтобы вести боевые действия «до последнего украинца». Политик считает, что на подобное способен человек, находящийся «в высокой степени социального разложения», и Зеленский, по его мнению, уже достиг этой стадии.
Накануне украинский лидер заявил, что Киеву необходимо $120 млрд для ведения боевых действий в следующем году: $60 млрд заложено в бюджет, а еще столько же предстоит найти.