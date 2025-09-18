Планы президента Украины Владимира Зеленского по продолжению конфликта с Россией сводятся к вымогательству денег у Запада. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его словам, и «план А», и «план Б» Зеленского одинаково нацелены на получение финансирования, прежде всего из стран НАТО, чтобы вести боевые действия «до последнего украинца». Политик считает, что на подобное способен человек, находящийся «в высокой степени социального разложения», и Зеленский, по его мнению, уже достиг этой стадии.