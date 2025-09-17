Зеленский рассказал, какую сумму Украина теряет за год конфликта

Владимир Зеленский сообщил, что для обеспечения военных нужд на следующий год Украине понадобится 120 миллиардов долларов. При этом в бюджете страны заложено лишь 60 миллиардов.

«Цена этой войны, цена одного года это 120 миллиардов (долларов): 60 даёт украинский бюджет, а 60 мне нужно найти на следующий год», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

По информации издания «Страна.ua», озвученная Зеленским сумма в $60 млрд предназначена исключительно для военной поддержки Украины со стороны иностранных государств. Кроме того, для покрытия остальных бюджетных расходов стране потребуется ещё около $60 млрд внешней помощи. Издание отмечает, что практически все внутренние налоговые поступления будут направлены на нужды конфликта.