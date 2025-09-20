Ющенко призвал Зеленского ввести войска в Москву

Украина должна стать «бронежилетом Европы» и не останавливаться на границах 1991 года, а продвигаться «на Москву». Об этом в интервью украинскому Youtube-каналу «Апостроф TV» заявил бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России.

ВСУ, по его мнению, должны защищать европейские страны более эффективно, чем их собственные армии. Экс-лидер Незалежной критически оценил идею ограничиваться линией соприкосновения или границами 1991 года, утверждая, что это не отвечает понятию победы.

«Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит «оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть и то благодарите Бога». А я не хочу так оставлять. Я не могу так оставлять... Вы считаете, что если вы выходите на границу 1991 года, вы даёте ответ на формулу победы? Кто-то говорит «Давайте до хутора Михайловского», а я говорю: и всё?... На Москву!», — сказал политик.