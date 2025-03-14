Бывшая первая леди Украины высказалась о перемирии с Россией

Украина выдвигает много разных различных условий для мира, так как хочет его больше остальных. Об этом заявила бывшая первая леди Незалежной Екатерина Ющенко. По её словам, для мирного урегулирования конфликта нужно, чтобы «изменилась сама ситуация».