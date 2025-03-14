Бывшая первая леди Украины высказалась о перемирии с Россией
Бывшая первая леди Украины Ющенко: Никто не желает мира больше Киева
Екатерина Ющенко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Украина выдвигает много разных различных условий для мира, так как хочет его больше остальных. Об этом заявила бывшая первая леди Незалежной Екатерина Ющенко. По её словам, для мирного урегулирования конфликта нужно, чтобы «изменилась сама ситуация».
«Никто не хочет этого мира больше, чем Украина. На сегодняшний день Украина выдвигает множество различных условий для мира. Мы видели условия, которые выдвигает российская сторона. Если ситуация изменится, мы рассчитываем на мирное урегулирование конфликта», — подчеркнула Ющенко в беседе с NEWS.ru во время XII Глобального Бакинского форума.
Экс-первая леди Украины при этом не уточнила, какие именно изменения должны произойти. Также Ющенко добавила, что не хотела бы увидеть «разрушения своей страны и всех надежд».
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Россия согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, Владимир Путин допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Президент также отметил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию. На Западе заявили, что Владимир Зеленский впал в истерику после слов Путина.