«Слишком устали»: На Украине заявили о фактическом завершении конфликта

Конфликт на Украине фактически завершён. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Фактически, война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — не реально. Все слишком устали», — написал нардеп в соцсетях, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

Дубинский отметил, что благодаря мирному соглашению Украина не сможет вернуться к конфликту. По его словам, стороны слишком устали от кризиса.