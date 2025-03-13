«Слишком устали»: На Украине заявили о фактическом завершении конфликта
Нардеп Дубинский: Украинский конфликт фактически завершился
Конфликт на Украине фактически завершён. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Фактически, война закончилась. Вернуться к боевым действиям после перемирия — не реально. Все слишком устали», — написал нардеп в соцсетях, комментируя итоги переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.
Дубинский отметил, что благодаря мирному соглашению Украина не сможет вернуться к конфликту. По его словам, стороны слишком устали от кризиса.
А ранее Life.ru писал, что конфликт на Украине завершится на выгодных для России условиях. Эксперт считает, что стремление президента США достичь мирного соглашения связано с его намерением сократить ущерб, причинённый боевыми действиями.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin