«В Киеве буйство»: На Западе заявили об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии
Политик Филиппо: Зеленский пришёл в ярость после слов Путина о перемирии
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский пришёл в бешенство из-за согласия президента России Владимира Путина на 30-дневное перемирие. Об этом сообщил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Зеленский, кажется, отвращён и очень раздражён тем, что Путин согласился на прекращение огня... В Киеве буйство», — написал политик в соцсети X.
Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Россия согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, Владимир Путин допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Президент также отметил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию.