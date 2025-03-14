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14 марта, 12:24

«В Киеве буйство»: На Западе заявили об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии

Политик Филиппо: Зеленский пришёл в ярость после слов Путина о перемирии

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский пришёл в бешенство из-за согласия президента России Владимира Путина на 30-дневное перемирие. Об этом сообщил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский, кажется, отвращён и очень раздражён тем, что Путин согласился на прекращение огня... В Киеве буйство», — написал политик в соцсети X.

Напомним, что 11 марта Киев выразил готовность на 30 суток прекратить огонь по предложению США. Россия согласна на перемирие, но с нюансами. В частности, Владимир Путин допустил лишь такую сделку, которая привела бы к долгосрочному миру и устранила бы первоначальные причины украинского конфликта. Президент также отметил, что Киев может использовать перемирие на 30 суток для того, чтобы получить дополнительное вооружение или продолжить принудительную мобилизацию.

Зеленский остался недоволен готовностью Путина к перемирию
Зеленский остался недоволен готовностью Путина к перемирию
Дарья Нарыкова
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