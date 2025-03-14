«В Киеве буйство»: На Западе заявили об истерике Зеленского после слов Путина о перемирии

Владимир Зеленский пришёл в бешенство из-за согласия президента России Владимира Путина на 30-дневное перемирие. Об этом сообщил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Зеленский, кажется, отвращён и очень раздражён тем, что Путин согласился на прекращение огня... В Киеве буйство», — написал политик в соцсети X.