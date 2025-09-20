Интервидение
20 сентября, 05:31

ВСУ перебросили несколько установок РСЗО HIMARS на границу с ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Несколько американских установок РСЗО HIMARS разместили на границе Украины с Донецкой Народной Республикой, чтобы бойцы ВСУ могли наносить удары по региону. О новом манёвре противника сообщили в силовых структурах.

«Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с ДНР, предположительно в район населённого пункта Межевая, противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS», — сказал он РИА «Новости».

Тем временем российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки. Наши бойцы отбросили противника от Зелёного Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку, а с противоположной стороны идут встречные бом у села Муравка.

