ВСУ перебросили несколько установок РСЗО HIMARS на границу с ДНР

Несколько американских установок РСЗО HIMARS разместили на границе Украины с Донецкой Народной Республикой, чтобы бойцы ВСУ могли наносить удары по региону. О новом манёвре противника сообщили в силовых структурах.

«Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с ДНР, предположительно в район населённого пункта Межевая, противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS», — сказал он РИА «Новости».