ПВО России за сутки уничтожила более 340 дронов ВСУ и три ракеты HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны за последние 24 часа успешно перехватили три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и 340 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в сводке Минобороны были озвучены и суммарные данные по уничтоженной военной технике ВСУ с начала специальной военной операции. По заявлению оборонного ведомства, в общем ликвидировано 667 самолётов, 283 вертолёта, а также более 83,7 тысячи дронов. Также в списке числятся 628 зенитных ракетных комплексов, свыше 25 тысяч танков и другой бронетехники, 1591 боевая машина РСЗО, почти 29,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 41,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, за ночь с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября средствами противовоздушной обороны (ПВО) России перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.