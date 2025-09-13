ПВО России за сутки уничтожила более 340 дронов ВСУ и три ракеты HIMARS

Помимо этого, в сводке Минобороны были озвучены и суммарные данные по уничтоженной военной технике ВСУ с начала специальной военной операции. По заявлению оборонного ведомства, в общем ликвидировано 667 самолётов, 283 вертолёта, а также более 83,7 тысячи дронов. Также в списке числятся 628 зенитных ракетных комплексов, свыше 25 тысяч танков и другой бронетехники, 1591 боевая машина РСЗО, почти 29,5 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 41,6 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.