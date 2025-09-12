Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 11:31

Российские ВКС ликвидировали украинский истребитель Су-27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Российские Воздушно-космические силы в ходе специальной военной операции уничтожили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

Согласно сводке, общие потери украинской авиации с начала проведения спецоперации достигли 667 самолётов.

Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку и разгромили 80-ю бригаду ВСУ на Сумщине, в США убит критик Зеленского, 12 сентября
Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку и разгромили 80-ю бригаду ВСУ на Сумщине, в США убит критик Зеленского, 12 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночного отражения атаки ВСУ над 13 регионами России силами ПВО ликвидирован 221 украинский дрон. Наибольшее число целей — 85 БПЛА — сбито в небе над Брянской областью, ещё 18 — над Калужской. Сегодня за четыре часа уже удалось перехватить 22 беспилотника, летевших в сторону российских объектов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar