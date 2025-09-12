Российские ВКС ликвидировали украинский истребитель Су-27
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech
Российские Воздушно-космические силы в ходе специальной военной операции уничтожили сверхзвуковой тяжёлый истребитель Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.
Согласно сводке, общие потери украинской авиации с начала проведения спецоперации достигли 667 самолётов.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ночного отражения атаки ВСУ над 13 регионами России силами ПВО ликвидирован 221 украинский дрон. Наибольшее число целей — 85 БПЛА — сбито в небе над Брянской областью, ещё 18 — над Калужской. Сегодня за четыре часа уже удалось перехватить 22 беспилотника, летевших в сторону российских объектов.