Регион

Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку и разгромили 80-ю бригаду ВСУ на Сумщине, в США убит критик Зеленского, 12 сентября

Оглавление
Донецкая Народная Республика, 12 сентября
Днепропетровская область, 12 сентября
Курская область, 12 сентября
Сколько стоит откупиться от службы в ВСУ
Украинский след в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка

ВСУ потеряли уже десятый населённый пункт под Днепропетровском, Армия России громит ВСУ у Юнаковки, названа цена побега из киевских формирований — дайджест Life.ru.

11 сентября, 21:07
Армия России расширяет позиции у Красноармейска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 12 сентября

В ДНР российские войска наступают у Новомихайловки, Дерилова, Среднего, в Заречном и Шандриголове. Из первого населённого пункта противник выводит свои силы. На этом участке фронта продвижение идёт в сторону Изюма.

ВС РФ приближаются к Доброполью. Штурмовики пытаются занять Кучеров Яр. Севернее Красноармейска (Покровска) продолжаются бои за Шахово и Золотой Колодезь, что свидетельствует об успешности прорыва, совершённого нашими войсками несколько недель назад.

Расчёт 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» «Южной» группировки войск уничтожил пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Днепропетровская область, 12 сентября

В Днепропетровской области освобождено село Сосновка. Это уже десятый населённый пункт региона, который перешёл под контроль России. На этом направлении продвигаются штурмовики группировки «Восток».

— В трёх километрах к северо-западу от Сосновки — крупное село Великомихайловка на две тысячи человек, расположенное на важном перекрёстке. Его необходимо брать, чтобы нарушить логистику противника в приграничье, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Автор канала «Рыбарь» сообщает, что бои идут в Терновом, южнее Сосновки. По предварительной информации, уже освобождены Новониколаевка и Обратное.

Карта СВО на 12 сентября 2025 года. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Сосновка Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 12 сентября

ВСУ не предпринимали попыток наступать на населённые пункты Глушковского района Курской области. В свою очередь, российские артиллеристы уничтожали противника в сумской Рыжевке. Продолжается наше наступление южнее Юнаковки. Большие потери несёт 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. По предварительным подсчётам, личный состав сократился на 70%.

Сколько стоит откупиться от службы в ВСУ

Немецкое издание Junge Welt поднимает вопрос дезертирства из ВСУ. В этом году уже 142 тысячи украинцев сбежали из армии, которая насчитывает всего 800 тысяч человек. Авторы отмечают, что это единственный способ сохранить жизнь, так как откупиться не получается из-за цен.

— «Тариф» в настоящее время составляет восемь тысяч долларов за то, чтобы призывник получил назначение в подразделение по своему выбору, и 30 тысяч долларов за то, чтобы военно-призывная служба отправила его домой. Без гарантии при следующем рейде, — говорится в материале.

Украинский след в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка

В США убит активный сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк. 31-летний американец поднимал разные вопросы внутренней политики Штатов и критиковал Украину, а также расширение НАТО.

— Я не ненавижу НАТО, я не считаю, что это плохая идея. Я уверен, что мы не должны были расширять НАТО, это было ошибкой, тем более говорить о принятии Украины. Даже Финляндию принимать было ошибкой, — говорил Чарли Кирк.

Не обходил он стороной и Владимира Зеленского. Кирк называл его «капризным ребёнком», который виноват в гибели миллионов человек. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал тех, кто поддерживает Украину, с теми, кто совершает убийства.

— Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим? Может быть, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц, написал зампред Совета безопасности РФ Медведев в своих соцсетях.

