Донецкая Народная Республика, 12 сентября

В ДНР российские войска наступают у Новомихайловки, Дерилова, Среднего, в Заречном и Шандриголове. Из первого населённого пункта противник выводит свои силы. На этом участке фронта продвижение идёт в сторону Изюма.

ВС РФ приближаются к Доброполью. Штурмовики пытаются занять Кучеров Яр. Севернее Красноармейска (Покровска) продолжаются бои за Шахово и Золотой Колодезь, что свидетельствует об успешности прорыва, совершённого нашими войсками несколько недель назад.

Расчёт 152-мм буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» «Южной» группировки войск уничтожил пункт временной дислокации и пункт управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Днепропетровская область, 12 сентября

В Днепропетровской области освобождено село Сосновка. Это уже десятый населённый пункт региона, который перешёл под контроль России. На этом направлении продвигаются штурмовики группировки «Восток».

— В трёх километрах к северо-западу от Сосновки — крупное село Великомихайловка на две тысячи человек, расположенное на важном перекрёстке. Его необходимо брать, чтобы нарушить логистику противника в приграничье, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Автор канала «Рыбарь» сообщает, что бои идут в Терновом, южнее Сосновки. По предварительной информации, уже освобождены Новониколаевка и Обратное.

Карта СВО на 12 сентября 2025 года. Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Сосновка Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 12 сентября

ВСУ не предпринимали попыток наступать на населённые пункты Глушковского района Курской области. В свою очередь, российские артиллеристы уничтожали противника в сумской Рыжевке. Продолжается наше наступление южнее Юнаковки. Большие потери несёт 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. По предварительным подсчётам, личный состав сократился на 70%.

Сколько стоит откупиться от службы в ВСУ

Немецкое издание Junge Welt поднимает вопрос дезертирства из ВСУ. В этом году уже 142 тысячи украинцев сбежали из армии, которая насчитывает всего 800 тысяч человек. Авторы отмечают, что это единственный способ сохранить жизнь, так как откупиться не получается из-за цен.

— «Тариф» в настоящее время составляет восемь тысяч долларов за то, чтобы призывник получил назначение в подразделение по своему выбору, и 30 тысяч долларов за то, чтобы военно-призывная служба отправила его домой. Без гарантии при следующем рейде, — говорится в материале.

Украинский след в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка

В США убит активный сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк. 31-летний американец поднимал разные вопросы внутренней политики Штатов и критиковал Украину, а также расширение НАТО.

— Я не ненавижу НАТО, я не считаю, что это плохая идея. Я уверен, что мы не должны были расширять НАТО, это было ошибкой, тем более говорить о принятии Украины. Даже Финляндию принимать было ошибкой, — говорил Чарли Кирк.

Не обходил он стороной и Владимира Зеленского. Кирк называл его «капризным ребёнком», который виноват в гибели миллионов человек. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал тех, кто поддерживает Украину, с теми, кто совершает убийства.

— Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим? Может быть, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц, — написал зампред Совета безопасности РФ Медведев в своих соцсетях.

