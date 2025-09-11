Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 23:09

«Кто будет следующим?»: Медведев прокомментировал убийство Кирка, обратившись к MAGA

Медведев: Поддерживая Украину, команда Трампа поддерживает убийц

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские политики, поддерживающие Украину, косвенно содействуют преступлениям. Речь об этом шла в контексте убийства Чарли Кирка.

«Политические преступления и убийства в последнее время совершаются различными левыми либеральными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. Фицо, Кирк. Кто будет следующим? Может быть, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал он.

Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке
Трамп распорядился приспустить флаги в память о Чарли Кирке

Напомним, Чарли Кирк получил ранения в ходе массового мероприятия в университете долины Юта. По предварительным данным, подозреваемый в нападении, идентифицированный как Майкл Маллинсон, был задержан, но его причастность не доказана. Гибель политика подтвердил президент США Дональд Трамп.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar