10 сентября, 20:23

Стала известна личность подозреваемого в покушении на Кирка

Fox: Покушение на Чарли Кирка совершил демократ Майкл Маллинсон

Обложка © X / Alicia A Osmera

Покушение на политика Чарли Кирка совершено в штате Юта. Предположительно, стрелявшим оказался Майкл Маллинсон, являющийся членом Демократической партии. Об этом сообщает телеканал Fox.

Майкла Маллинсона задержали. Видео © X / Alicia A Osmera

Согласно данным телеканала, Маллинсон является членом Демократической партии в штате Юта. Иных подробностей инцидента пока не приводится.

Трамп призвал молиться за политика Чарли Кирка
Чарли Кирк, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время своего выступления в университете Юты. В Сети распространяется противоречивая информация о состоянии здоровья политика. Американский журналист и консерватор Гленн Бек заявил, что состояние Чарли Кирка стабилизировалось. Однако в социальных сетях также распространяется информация о том, что подстреленный политик уже мёртв в связи с тем, что ему попали в шею.

