Трамп призвал молиться за политика Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что молится за Чарли Кирка, получившего ранение на мероприятии в университете долины Юты. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был ранен выстрелом. Он был замечательным человеком во всех отношениях. Бог храни его!» — заявил хозяин Белого дома.