Трамп призвал молиться за политика Чарли Кирка
Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп заявил, что молится за Чарли Кирка, получившего ранение на мероприятии в университете долины Юты. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.
«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был ранен выстрелом. Он был замечательным человеком во всех отношениях. Бог храни его!» — заявил хозяин Белого дома.
Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом.