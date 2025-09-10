Мессенджер MAX
10 сентября, 19:41

Трамп призвал молиться за политика Чарли Кирка

Дональда Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп заявил, что молится за Чарли Кирка, получившего ранение на мероприятии в университете долины Юты. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, который был ранен выстрелом. Он был замечательным человеком во всех отношениях. Бог храни его!» — заявил хозяин Белого дома.

Напомним, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом.

