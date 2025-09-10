Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 19:29

Политик Чарли Кирк был подстрелен в университете Юты, подозреваемый задержан

Сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты. Об этом сообщили представители организации.

Момент выстрела. Видео © X / Right Angle News Network / nicksortor

По словам менеджера по связям с общественностью Turning Point USA Обри Лайтш, факт ранения подтверждён. Сенатор-республиканец от Юты Майк Ли заявил, что находится в курсе ситуации в университете и выразил поддержку Кирку и студентам, присутствовавшим на встрече.

Согласно изданию Deseret News, подозреваемый задержан. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в политика. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Кирк — «молодой отец» и призвал к молитве за него.

Курский суд арестовал за госизмену женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 м
Ранее американский аналитик заявил о реальной угрозе жизни главаря киевского режима Владимира Зеленского со стороны украинских националистов в случае подписания капитуляции. Он считает, что украинские националисты имеют достаточно влияния для реализации своих угроз.

Обложка © X / Right Angle News Network

Тимур Хингеев
