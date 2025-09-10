Курский суд арестовал за госизмену женщину, не дошедшую до позиций ВСУ 100 м

Курский суд арестовал местную жительницу по обвинению в покушении на государственную измену после её задержания в приграничной зоне. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, летом 2023 года обвиняемая через интернет познакомилась с украинским военнослужащим. Он предложил ей вступить в одно из украинских формирований для участия в боевых действиях против России, на что она согласилась.

Впоследствии фигурантка на автомобиле и пешком добралась до района, где планировала незаконно пересечь границу. Российские военные обнаружили её с помощью беспилотника, когда ей оставалось примерно 100 метров до позиций ВСУ, и задержали.

Курянке предъявлено обвинение в покушении на государственную измену и незаконное пересечение границы. В настоящее время она содержится в следственном изоляторе. Расследование продолжается, при этом следователи изучают обстоятельства, связанные с поддельными документами, включая свидетельства о рождении.

Ранее Life.ru рассказывал, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил москвича к 10 годам ИК строго режима. Мужчине были предъявлены обвинения в вербовке людей в состав террористического вооружённого формирования РДК*.