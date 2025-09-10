Суд приговорил москвича к десяти годам колонии за вербовку россиян в РДК*

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Москвы к десяти годам заключения в колонии строгого режима за вербовку людей в ряды запрещённого на территории Российской Федерации украинского формирования РДК*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

В тексте приговора указывается, что подсудимого признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, то есть в склонении и вербовке к террористической деятельности. На основании этого ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы. Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, а последующие семь — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительной мерой наказания стало взыскание штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Сообщается, что обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. В ходе следствия было установлено, что молодой человек являлся противником специальной военной операции. В процессе телефонных разговоров, желая вовлечь других лиц в деятельность запрещённой организации, он предлагал нескольким гражданам вступить в её ряды и принять участие в её работе.

Ранее суд заочно арестовал сына режиссёра «Моей прекрасной няни», который командует РДК*. Василий Кирющенко** объявлен в розыск и внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.