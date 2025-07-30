Суд заочно арестовал сына режиссёра «Моей прекрасной няни», который командует РДК**

Суд в Москве заочно арестовал Василия Кирющенко*, сын режиссёра сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко. Об этом сообщается в картотеке суда. Он является одним из лидеров запрещённой в РФ украинской организации РДК**, пишет РИА «Новости».

Кирющенко* обвиняют в участии в деятельности организации, признанной в России террористической. Это предусмотрено частью 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса. Ранее МВД объявило его в розыск, а в июне он был внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.