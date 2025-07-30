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30 июля, 20:03

Суд заочно арестовал сына режиссёра «Моей прекрасной няни», который командует РДК**

Суд в Москве заочно арестовал одного из лидеров РДК** Кирющенко*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CrizzyStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CrizzyStudio

Суд в Москве заочно арестовал Василия Кирющенко*, сын режиссёра сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко. Об этом сообщается в картотеке суда. Он является одним из лидеров запрещённой в РФ украинской организации РДК**, пишет РИА «Новости».

Кирющенко* обвиняют в участии в деятельности организации, признанной в России террористической. Это предусмотрено частью 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса. Ранее МВД объявило его в розыск, а в июне он был внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Против Кирющенко ведётся расследование по делам о призывах к терроризму и организации деятельности террористической структуры. Эти обвинения основаны на статьях 205.2 и 205.5 УК РФ.

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Никита Никонов
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