Вынесен приговор четверым украинцам за теракт в приграничье России в 2023 году

Второй Западный окружной военный суд РФ вынес приговор в отношении четверых граждан Украины, которые проникли на российскую территорию в 2023 году, после чего устроили теракт на военном аэродроме в Калужской области и заминировали опоры линий электропередач Смоленской и Курской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

«30 августа 2023 г. диверсанты были блокированы в Навлинском районе Брянской области. В ходе боестолкновения трое из них ликвидированы, четверо задержаны», — уточнили в ведомстве. Все четверо приговорены к тюремным срокам от 26 до 28 лет.

В группу входили кадровые сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Министерства обороны Украины. У них изъяли большое количество оружия и боеприпасов.