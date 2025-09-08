Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 07:31

Появилось видео поимки иностранного спецназовца с бомбами для подрыва силовых ведомств РФ

ФСБ показала видео задержания иностранца, готовившего теракты в Ставрополье

Сотрудники ФСБ опубликовали видео задержания гражданина Азербайджана, который по заданию украинской стороны собирал бомбы и готовил теракты на территории Ставропольского края. На допросе подозреваемый уже дал признательные показания, отметив, что среди его целей были силовые ведомства.

Задержание диверсанта. Видео © ФСБ РФ

Мужчина рассказал следователям, что добровольно присягнул Национальному освободительному батальону Украины*. В Ставрополь бывший спецназовец приехал только в 2025 году ради новой работы. Тогда же он познакомился с представителем запрещённой организации и даже, по его словам, «записал присягу», желая доказать свою преданность Киеву.

По заданию куратора, он собирал информацию о государственных объектах Ставропольского края, а затем купил в Ессентуках элементы для сбора взрывных устройств. Чтобы никто не рассекретил его замысел, обвиняемый спрятал будущие бомбы на подсолнечном поле.

Как уже сообщалось, в Ставропольском крае силовики задержали ветерана спецназа Азербайджана, который по указке украинской стороны собирал сведения о российских объектах для дальнейшего совершения на них терактов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».

*Запрещённая в России террористическая организация.

Татьяна Миссуми
