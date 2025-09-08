Иностранный спецназовец собирал бомбы для подрыва важных объектов в России ради Украины
ФСБ: Иностранец задержан за подготовку терактов в Ставропольском крае
Обложка © Life.ru
В Ставропольском крае силовики задержали ветерана иностранного спецназа, который по указке украинской стороны собирал сведения о российских объектах для дальнейшего совершения на них терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Ставропольском крае задержан гражданин Азербайджана, инициативно вступивший в состав запрещенной на территории РФ украинской террористической организации, который по заданию её главарей провёл детальную разведку ряда объектов предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов, в частности административных зданий силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в городе Ессентуки и Ставрополе», — говорится в тексте.
Подозреваемый успел приобрести элементы для создания самодельной бомбы, которые хранил в специальном тайнике. Мужчина когда-то служил в спецподразделениях вооружённых сил Азербайджана и имел знания о конструкции и приведении в действие взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту».
Ранее сообщалось, что суд в Краснодаре арестовал 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры. По данным следствия, молодой человек, получив указание от представителя украинских спецслужб через Telegram в августе 2025 года, изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги оборудования на участке Северо-Кавказской железной дороги вблизи главного вокзала Краснодара.