Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 09:59

В Краснодаре арестовали подростка за теракт на железной дороге по заказу Киева

На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах на железной дороге. Обложка © Telegram / Следком

Суд в Краснодаре арестовал 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры. Данное заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На Кубани арестовали подростка по подозрению в теракте на железной дороге. Видео © Telegram / Следком

По данным следствия, подросток, получив указание от представителя украинских спецслужб через Telegram в августе 2025 года, изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги оборудования на участке Северо-Кавказской железной дороги вблизи главного вокзала Краснодара. После совершения преступления он сбежал, но оставил вещественные доказательства.

«Следствием установлено, что 15-летний житель Краснодара познакомился с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram в августе 2025 года. Собеседник предложил молодому человеку за денежное вознаграждение совершить поджоги оборудования на железной дороге», — уточнила Петренко.

Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю и транспортной полиции пресекли противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали гражданина РФ, который переводил средства в криптовалюте военизированному подразделению под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Он самостоятельно установил контакт с представителями иностранных спецслужб через Telegram и хотел оказать «финансовую помощь» противнику.

Юлия Сафиулина
