В Краснодаре арестовали подростка за теракт на железной дороге по заказу Киева
На Кубани арестовали подростка по подозрению в поджогах на железной дороге. Обложка © Telegram / Следком
Суд в Краснодаре арестовал 15-летнего подростка по подозрению в совершении теракт на объектах железнодорожной инфраструктуры. Данное заявление сделала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
На Кубани арестовали подростка по подозрению в теракте на железной дороге. Видео © Telegram / Следком
По данным следствия, подросток, получив указание от представителя украинских спецслужб через Telegram в августе 2025 года, изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги оборудования на участке Северо-Кавказской железной дороги вблизи главного вокзала Краснодара. После совершения преступления он сбежал, но оставил вещественные доказательства.
«Следствием установлено, что 15-летний житель Краснодара познакомился с представителем украинских спецслужб в мессенджере Telegram в августе 2025 года. Собеседник предложил молодому человеку за денежное вознаграждение совершить поджоги оборудования на железной дороге», — уточнила Петренко.
Сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю и транспортной полиции пресекли противоправную деятельность.
