Путин и Трамп на Аляске
4 сентября, 07:00

ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области

В Херсонской области ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные о ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего гражданина Украины, который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мужчина был завербован через WhatsApp сотрудником СБУ и систематически передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники российских вооружённых сил. Против него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), Геническим районным судом Херсонской области фигурант заключён под стражу.

ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену
ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену

Ранее сообщалось, что в Ессентуках был задержан 22-летний россиянин, пытавшийся вывезти продукцию военного назначения в Израиль. В его посылке таможенники обнаружили грудные и спинные бронепанели, для вывоза которых требуется специальная лицензия. У задержанного документа не оказалось, что привело к пресечению контрабанды.

Милена Скрипальщикова
