ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего гражданина Украины, который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Мужчина был завербован через WhatsApp сотрудником СБУ и систематически передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники российских вооружённых сил. Против него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), Геническим районным судом Херсонской области фигурант заключён под стражу.