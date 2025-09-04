ФСБ поймала украинского шпиона в Херсонской области
В Херсонской области ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные о ВС России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали 35-летнего гражданина Украины, который занимался шпионажем в отношении подразделений Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в целях организации противником диверсионно-террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Мужчина был завербован через WhatsApp сотрудником СБУ и систематически передавал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники российских вооружённых сил. Против него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), Геническим районным судом Херсонской области фигурант заключён под стражу.
Ранее сообщалось, что в Ессентуках был задержан 22-летний россиянин, пытавшийся вывезти продукцию военного назначения в Израиль. В его посылке таможенники обнаружили грудные и спинные бронепанели, для вывоза которых требуется специальная лицензия. У задержанного документа не оказалось, что привело к пресечению контрабанды.