ФСБ показала видео задержания двух жителей Ярославской области за госизмену

Появилось видео с задержанием двух подозреваемых в государственной измене из Ярославской области. Запись обнародовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Видео задержания двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене. Видео © ЦОС ФСБ РФ

На опубликованных кадрах зафиксирован сам процесс задержания. По информации ведомства, злоумышленники признались, что вышли на связь с сотрудниками украинских спецслужб. После этого они по указаниям своих кураторов занимались сбором и передачей сведений о расположении важных инфраструктурных объектов в регионе.

В связи с этим следственное управление ФСБ по Ярославской области возбудило против них дело по статье 275 Уголовного кодекса. Данная статья предусматривает серьёзное наказание, вплоть до тюремного заключения на срок до 25 лет или пожизненно.

В Ярославском областном суде сообщили, что фигуранты дела заключены под стражу до 16 октября.