Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 07:10

Жители Ярославской области задержаны по подозрению в государственной измене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Двое жителей Ярославской области задержаны ФСБ по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«На территории Ярославской области пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что двое граждан, из Рыбинска и Ярославля, добровольно обратились к украинским спецслужбам и по их указанию собирали и передавали информацию о ключевых объектах Ярославской области.

В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене
В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене

Ранее Life.ru рассказал, что в Москве также осудили супружескую пару за государственную измену. Мужа и жену приговорили к 15 и 17 годам колонии. Украинская разведка использовала пару для сбора информации о силовиках и планирования диверсий в столице.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar