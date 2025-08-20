В Москве мужчину арестовали по статье о госизмене

В Москве под стражу заключили гражданина Парамонова, обвиняемого в государственной измене. Решение приняли в Мещанском районном суде. Конкретные данные мужчины и обстоятельства дела не разглашаются из-за грифа секретности, сообщается в картотеке инстанции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Парамонова Д.В. Статья 275 УК РФ», — сказано в карточке уголовного дела.

В рамках статьи 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена) Парамонову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.