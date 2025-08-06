Суд в Москве арестовал профессора РЭУ им. Плеханова Салтыковского за госизмену

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест профессора РЭУ имени Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Согласно постановлению суда от 28 июля 2025 года, следственные органы добились заключения учёного под стражу до 25 сентября текущего года. Основанием для ареста стало уголовное дело по статье 275 УК РФ, однако конкретные детали обвинения остаются неизвестными, пишет ТАСС.

Салтыковский, являющийся доктором экономических наук, преподавал в РЭУ дисциплины, связанные с мировой экономикой. В настоящее время информация о нём удалена с официального сайта университета. Помимо преподавательской деятельности, он занимал должность заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании в Российско-кипрском деловом совете при Торгово-промышленной палате России.