Суд Москвы арестовал мужчину по делу о госизмене

Мещанский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу мужчины по делу о государственной измене. По информации, полученной из судебной картотеки, арест гражданина, имя которого значится как Крысяев, произошёл в субботу.

Ранее ФСБ России сообщила, что в некоторых ситуациях деятельность пособников мошеннических колл-центров, связанных с Украиной, может быть расценена как государственная измена. Организаторы и участники подобных схем обычно привлекаются по особо тяжким статьям Уголовного кодекса — например, за мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159) и создание преступного сообщества (ст. 210). За это предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Однако если их действия угрожают безопасности государства, то может быть применена статья 275 УК РФ — государственная измена.