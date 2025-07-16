ФСБ: Пособников украинских колл-центров могут судить за госизмену

ФСБ России заявила, что в отдельных случаях действия пособников мошеннических украинских колл-центров могут квалифицироваться как государственная измена. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства, комментируя задержание шести подозреваемых в Ярославской и Свердловской областях.

«Как правило, и исполнители, и организаторы таких схем попадают под особо тяжкие статьи — в частности, ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ (мошенничество и создание преступного сообщества), — уточнили в ФСБ. — Им грозит до 20 лет лишения свободы. А в случаях, когда действия наносят ущерб безопасности страны, возможна и квалификация по ст. 275 — государственная измена».