ФСБ России совместно с МВД задержала шестерых подозреваемых в организации мошеннических колл-центров, связанных с Украиной. По данным Центра общественных связей ФСБ, преступная деятельность велась на территории Ярославской и Свердловской областей.

ФСБ задержала работников колл-центра мошенников, собиравших деньги для ВСУ. Видео © Life.ru

В ведомстве пояснили, что задержанные входили в межрегиональное организованное сообщество, использовавшее специальное оборудование для обработки телефонных звонков с украинских номеров. Речь идёт о GSM-шлюзах, также известных как СИМ-боксы, которые позволяли мошенникам скрывать истинное происхождение вызовов.

По информации ФСБ, эти колл-центры действовали под контролем украинских спецслужб, а собранные средства шли на финансирование Вооружённых сил Украины. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе расследования выявлены участники схемы, включая администраторов оборудования, продавцов, курьеров и граждан России, помогавших переводить деньги за границу. Максимальное наказание для организаторов может достигать 20 лет лишения свободы, а их пособники рискуют быть обвинёнными в государственной измене.