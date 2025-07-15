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15 июля, 14:36

Фейковые грамоты и Путин на стене: В Киеве накрыли целую сеть «сотрудников ФСБ», обманывающих россиян

Генпрокуратура Украины выявила сеть мошеннических колл-центров в Киеве

Фото © Генеральная прокуратура Украины

Фото © Генеральная прокуратура Украины

В Киеве прошли обыски в офисах аферистов. Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержаниях и обысках в мошеннических колл-центрах, где аферисты обманывали доверчивых людей из России.

По информации прокуратуры, мошенники вымогали деньги, обещая прибыль от инвестиций в криптовалюту и торговлю на бирже. Они представлялись сотрудниками банков и других организаций, чтобы получить личные данные жертв. У преступников В ходе обысков изъято более 300 системных блоков и ноутбуков, мобильные телефоны, стартовые пакеты и различные поддельные удостоверения.

  • Фото © Генеральная прокуратура Украины
    Фото © Генеральная прокуратура Украины
  • Фото © Генеральная прокуратура Украины
    Фото © Генеральная прокуратура Украины
  • Фото © Генеральная прокуратура Украины
    Фото © Генеральная прокуратура Украины
  • Фото © Генеральная прокуратура Украины
    Фото © Генеральная прокуратура Украины

Фото © Генеральная прокуратура Украины

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Во время обысков украинские силовики нашли бланки российских документов, грамоты и благодарственные письма от ФСБ, а также папки с названиями российских регионов. Офисы были оформлены в стиле российских силовых структур, чтобы использовать дипфейки и видеосвязь для обмана жертв.

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Ранее сообщалось, что четверо россиян, ставших жертвами телефонных мошенников, были вовлечены украинскими спецслужбами в диверсионную деятельность и принуждены работать на Киев. По заданию украинских спецслужб они проводили разведку, осуществляли фото- и видеосъёмку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, поджигали автомобили сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры линий электропередачи.

Анастасия Никонорова
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