Фейковые грамоты и Путин на стене: В Киеве накрыли целую сеть «сотрудников ФСБ», обманывающих россиян

В Киеве прошли обыски в офисах аферистов. Генеральная прокуратура Украины сообщила о задержаниях и обысках в мошеннических колл-центрах, где аферисты обманывали доверчивых людей из России.

По информации прокуратуры, мошенники вымогали деньги, обещая прибыль от инвестиций в криптовалюту и торговлю на бирже. Они представлялись сотрудниками банков и других организаций, чтобы получить личные данные жертв. У преступников В ходе обысков изъято более 300 системных блоков и ноутбуков, мобильные телефоны, стартовые пакеты и различные поддельные удостоверения.









Во время обысков украинские силовики нашли бланки российских документов, грамоты и благодарственные письма от ФСБ, а также папки с названиями российских регионов. Офисы были оформлены в стиле российских силовых структур, чтобы использовать дипфейки и видеосвязь для обмана жертв.