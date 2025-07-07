Телефонные мошенники превратили жертв своих афер в шпионов ВСУ
ФСБ: Задержаны жертвы мошенников, работавшие на спецслужбы Украины
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Четверо россиян стали жертвами телефонных мошенников, после чего украинские спецслужбы привлекли их к диверсиям и заставили работать на Киев. Благодаря работе ФСБ и МВД России диверсанты были задержаны. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«На территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 г. р., которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, ранее все фигуранты стали жертвами мошенников, которые убедили их перевести от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей на «безопасные счета». После этого с ними вышли на связь неизвестные через Telegram и WhatsApp — представились силовиками и под угрозой «уголовки» за помощь ВСУ вовлекли в диверсии.
Ранее сообщалось, что на территории Украины действует до 150 колл-центров, через которые координируются телефонные аферы против граждан России. Масштабную преступную деятельность курирует киевский режим, активно используя для этого инфраструктуру как самой Украины, так и ряда стран ЕС — включая дата-центры, энергосети и телекоммуникационные узлы.