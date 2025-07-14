В Госдуме рассказали, как распознать телефонного мошенника с первых секунд разговора

Телефонные мошенники давно перестали действовать хаотично и наугад. Сейчас это организованные группы, которые используют психологию, технологии и скрипты продаж, чтобы добиться цели — вывести жертву из равновесия и получить контроль над её действиями. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Life.ru рассказал, как распознать манипуляцию в первые секунды общения.

Первый тревожный сигнал — это атмосфера спешки и давления. Как только собеседник начинает торопить, говорить, что «всё срочно», «надо немедленно принять меры», «счёт будет заблокирован», можно быть уверенным — вами пытаются управлять. Ни один официальный представитель банка, госоргана или компании не будет заставлять клиента принимать решения под давлением. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Второй важный момент — это попытка получить конфиденциальные данные. Сотрудник банка не спросит у вас СМС-код, CVV, PIN или данные паспорта по телефону. Все эти данные либо уже есть у банка, либо они не нужны для общения. Как только слышите просьбу продиктовать код из сообщения — разговор нужно прекращать. Это прямая атака на вашу безопасность, предупреждает депутат.

Также стоит быть внимательным к подмене номеров и «маскировке» под официальные каналы. У мошенников есть технологии, которые позволяют звонить с поддельных номеров или использовать в мессенджерах имена и аватарки, похожие на логотипы банков или «Госуслуг». Не ориентируйтесь только на картинку — всегда проверяйте, кто вам пишет или звонит. Если вы не уверены — перезвоните на официальный номер с сайта организации, советует чиновник.

Особо сложные случаи — это звонки с голосовыми дипфейками: когда на другом конце «говорит» знакомый голос, якобы ваш родственник или начальник. В такие моменты важно не поддаваться эмоциям. Лучшее решение — положить трубку и перезвонить по тому номеру, который вы знаете лично. Только так можно подтвердить подлинность звонящего.

«Безопасность — это не столько про технологии, сколько про привычки. Не верьте в «бесплатные подарки», не спешите под давлением, проверяйте любую информацию из независимых источников. И главное — никому и никогда не сообщайте СМС-коды. Это тот самый ключ, который открывает доступ ко всем вашим данным и деньгам», — заключает парламентарий.