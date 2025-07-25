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25 июля, 01:34

Дудя* проверят на госизмену после объявления в международный розыск

ТАСС: Правоохранительные органы проверят Юрия Дудя* на предмет госизмены

Блогер Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Блогер Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Блогера Юрия Дудя*, признанного в России иностранным агентом и объявленного в международный розыск, проверят на предмет государственной измены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Блогера Юрия Дудя*, объявленного в международный розыск, могут проверить на госизмену», — говорится в сообщении.

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Ранее Юрий Дудь* был объявлен в международный розыск в связи с уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Также, по данным Басманного районного суда Москвы, блогер заочно обвиняется в организации целенаправленного сбора информации о военной и военно-технической деятельности России. Мера розыска предусматривает возможность его задержания за пределами России и последующую экстрадицию в случае согласия принимающей страны.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Антон Голыбин
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