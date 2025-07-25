Дудя* проверят на госизмену после объявления в международный розыск
ТАСС: Правоохранительные органы проверят Юрия Дудя* на предмет госизмены
Блогер Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Блогера Юрия Дудя*, признанного в России иностранным агентом и объявленного в международный розыск, проверят на предмет государственной измены. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Блогера Юрия Дудя*, объявленного в международный розыск, могут проверить на госизмену», — говорится в сообщении.
Ранее Юрий Дудь* был объявлен в международный розыск в связи с уклонением от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Также, по данным Басманного районного суда Москвы, блогер заочно обвиняется в организации целенаправленного сбора информации о военной и военно-технической деятельности России. Мера розыска предусматривает возможность его задержания за пределами России и последующую экстрадицию в случае согласия принимающей страны.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.