Юрий Дудь* обвиняется в сборе секретных данных о военной деятельности России

Блогер Юрий Дудь* заочно обвиняется в организации целенаправленного сбора информации о военной и военно-технической деятельности России. Об этом сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Там пояснили, что против блогера было выдвинуто обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Суть обвинения заключается в уклонении от обязанности, предусмотренной законодательством РФ, а именно — непредставлении в уполномоченный орган документов, необходимых для внесения в реестр иностранных агентов.

При этом подчёркивается, что обвиняемый целенаправленно собирал сведения в сфере военной и военно-технической деятельности России, которые в случае передачи иностранным структурам могли быть использованы в ущерб безопасности государства.