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Регион
22 июля, 17:20

Юрий Дудь* обвиняется в сборе секретных данных о военной деятельности России

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Блогер Юрий Дудь* заочно обвиняется в организации целенаправленного сбора информации о военной и военно-технической деятельности России. Об этом сообщили в Басманном районном суде Москвы.

Там пояснили, что против блогера было выдвинуто обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ. Суть обвинения заключается в уклонении от обязанности, предусмотренной законодательством РФ, а именно — непредставлении в уполномоченный орган документов, необходимых для внесения в реестр иностранных агентов.

При этом подчёркивается, что обвиняемый целенаправленно собирал сведения в сфере военной и военно-технической деятельности России, которые в случае передачи иностранным структурам могли быть использованы в ущерб безопасности государства.

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В середине апреля 2022 года Минюст РФ включил Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Блогер пытался оспорить данный статус, но неудачно. Позже суд штрафовал Дудя* за отсутствие специальной маркировки иноагента. Затем прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил свои обязанности. 1 июля стало известно о возбуждении дела. Сегодня Дудя* заочно арестовали и объявили в розыск.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Анастасия Никонорова
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