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Регион
22 июля, 17:07

Дудь* объявлен в международный розыск из-за уклонения от обязанностей иноагента

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.

По данным суда, фигурант не исполнял требования, установленные для лиц, внесённых в соответствующий реестр. Мера розыска предполагает возможность задержания Дудя* за пределами России и дальнейшую экстрадицию в случае согласия принимающей страны.

Ранее Басманный суд заочно арестовал Дудя*. Срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции блогера в Россию или его задержания на территории страны.

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В середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Блогер пытался оспорить данный статус, но безуспешно. Позже суд штрафовал Дудя* за отсутствие специальной маркировки иноагента. Затем прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил правила работы иноагента. 1 июля стало известно о возбуждении дела.

* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом

Милена Скрипальщикова
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