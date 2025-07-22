Дудь* объявлен в международный розыск из-за уклонения от обязанностей иноагента

Блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.

По данным суда, фигурант не исполнял требования, установленные для лиц, внесённых в соответствующий реестр. Мера розыска предполагает возможность задержания Дудя* за пределами России и дальнейшую экстрадицию в случае согласия принимающей страны.

Ранее Басманный суд заочно арестовал Дудя*. Срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции блогера в Россию или его задержания на территории страны.