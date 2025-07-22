Дудь* объявлен в международный розыск из-за уклонения от обязанностей иноагента
Юрий Дудь*. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск. Против него возбуждено дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«Дудь* объявлен в международный розыск», — рассказали в суде.
По данным суда, фигурант не исполнял требования, установленные для лиц, внесённых в соответствующий реестр. Мера розыска предполагает возможность задержания Дудя* за пределами России и дальнейшую экстрадицию в случае согласия принимающей страны.
Ранее Басманный суд заочно арестовал Дудя*. Срок ареста начнёт исчисляться с момента экстрадиции блогера в Россию или его задержания на территории страны.
В середине апреля 2022 года Минюст РФ внёс Дудя* в реестр СМИ-иноагентов. Блогер пытался оспорить данный статус, но безуспешно. Позже суд штрафовал Дудя* за отсутствие специальной маркировки иноагента. Затем прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело против блогера после того, как он дважды нарушил правила работы иноагента. 1 июля стало известно о возбуждении дела.
* Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом